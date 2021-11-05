Erzurum polisi geçen ayki asayiş uygulamalarında 33 olayı aydınlattı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da asayiş polislerince geçen ay düzenlenen operasyonlarda 33 olay aydınlatıldı, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 117 kişi de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ekim ayında il genelinde güvenliğin ve kamu düzeninin sağlaması ile suçluların yakalanması amacıyla çok sayıda operasyon ve asayiş uygulaması yaptı.

Bu kapsamda "Kasten öldürmeye teşebbüs", "tasten yaralama", "6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet", "silahla tehdit", "kundaklama", "işyerinden, kamu kurumundan, evden ve açıktan hırsızlık" suçlarının işlendiği 33 olay aydınlatıldı.

Suçlara karıştığı belirlenen şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 51 şüpheliden, 28'i tutuklandı, diğer 9 kişi ise adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, olaylarla ilgili 4 ruhsatsız silah, fişekler, 5 kesici ve delici suç aleti, çalındığı olduğu tahmin edilen 3 altın bileklik, 8 çift altın küpe, 2 kol saati, 1 gümüş kolye, 1 gümüş yüzük, 3 cep telefonu, 2 televizyon, 3 bilgisayar, 400 vana, 200 kolektör, 1 ağaç kesme motoru, 1,5 ton inşaat demiri ve 200 bin Türk Lirası değerinde yer altı internet kablosu ele geçirildi.

Polis ekipleri ele geçirilen çalıntı malzemeleri sahiplerine teslim etti.

Operasyonlar kapsamında ayrıca haklarında "vergi usul kanununa muhalefet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık", "birden fazla kişi ile birlikte yağma", "taksirle öldürme" gibi suçlardan 1 ila 15 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 şüpheli ile yakalama emriyle aranan 20 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.