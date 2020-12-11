Son dakika haberi | Sokak satıcılarına operasyon
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Son dakika haberi | Sokak satıcılarına operasyon

11.12.2020 09:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:47

Son dakika 3. sayfa haberine göre Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu sokak satıcılarına yönelik Erzurum, İstanbul ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7'si Erzurum, 2'si İzmir, 1'i İstanbul olmak üzere 10 şüpheli bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - ERZURUM

Son dakika haberi | Sokak satıcılarına operasyon
Son dakika haberi | Sokak satıcılarına operasyon
Son dakika haberi | Sokak satıcılarına operasyon
Son dakika haberi | Sokak satıcılarına operasyon
Son dakika haberi | Sokak satıcılarına operasyon
Son dakika haberi | Sokak satıcılarına operasyon
Son dakika haberi | Sokak satıcılarına operasyon
Son dakika haberi | Sokak satıcılarına operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sokak satıcılarına operasyon
Sokak satıcılarına operasyon
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