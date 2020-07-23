Son dakika haberleri... Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü törenle kutlandı
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Son dakika haberleri... Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü törenle kutlandı

Son dakika kültür sanat haberine göre Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Son dakika haberleri... Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü törenle kutlandı
23.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:10

Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Havuzbaşı Meydanı'ndaki törene, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, CHP Tokat Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz, CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Divan Kurulu

Üyesi Ahmet Kaya ile Giresun Milletvekili Necati Tığlı, kurum müdürleri, askeri erkan, gaziler ve siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilen törende, Vali Memiş, Başkan Sekmen ve Tümgeneral Tarakçı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Başkan Sekmen, burada yaptığı konuşmada, kahramanlar yurdu Erzurum'da Milli Mücadele'nin 101. yılını kutladıklarını söyledi.

Milli Mücadele sürecinin 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başladığını ifade eden Sekmen, "Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Havza-Amasya-Tokat-Sivas-Erzincan üzerinden 3 Temmuz 1919 günü Erzurum'a geldi ve 23 Temmuz'da toplanan Erzurum Kongresi'ne başkan seçildi. Mustafa Kemal Paşa'nın genel durumu izah eden açılış konuşmasından sonra çalışmalara geçildi." dedi.

Sekmen, 7 Ağustos 1919'da sona eren kongrede alınan kararlarla milletin kurtuluşu ve Cumhuriyet'in doğuşunun sağlandığını belirtti.

Geçmişteki gibi bugün de ve bundan sonra da ihanetin her türlüsüne karşı dikkatli ve fitnenin her çeşidine karşı uyanık olmak zorunda bulunduklarını dile getiren Sekmen, şöyle devam etti:

"Bu milletin davası, vatanı için can vermeyi canına minnet sayanların davasıdır. Bu milletin davası, ay yıldızlı al bayrak misali yere düşmeyen ve düşürülmeyenlerin davasıdır. Bu milletin davası, vatan ve hürriyet davasıdır, devletin bekasıdır. Tıpkı 23 Temmuz 1919'da olduğu gibi bugün ve bundan sonra da sesimiz ve sözümüzle tek olmaya devam edeceğiz. Ecdadımızın ve milletimizin şanını, şerefini ve namını, Allah'ın izniyle yere düşürmeyeceğiz."

Sekmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.

Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü, gün boyu kentte düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

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Kaynak: AA

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