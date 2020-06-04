Son dakika haberleri | Erzurum Diplomasi Akademisinin 4. yıl programı sona erdi
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Son dakika haberleri | Erzurum Diplomasi Akademisinin 4. yıl programı sona erdi

Son dakika haberleri: Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle başlatılan, lise, üniversite ile lisans üstü öğrencilerine yönelik eğitim ve kariyer programında 4 yıldır hizmet veren Erzurum Diploması Akademisi, "Girişimci ve İnsani Dış Politika" temasıyla bu yılki eğitim programını tamamladı.

Son dakika haberleri | Erzurum Diplomasi Akademisinin 4. yıl programı sona erdi
04.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:07

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle başlatılan, lise, üniversite ile lisans üstü öğrencilerine yönelik eğitim ve kariyer programında 4 yıldır hizmet veren Erzurum Diploması Akademisi, "Girişimci ve İnsani Dış Politika" temasıyla bu yılki eğitim programını tamamladı.

Bire bir takip esasına göre faaliyet gösteren akademinin 200'üncü gün çalışmaları kapsamında, okunan kitaplar müzakere edildi. Türkiye'nin dış politikasının öncelikli meselelerini kapsayan 500'ün üzerinde makale ve 20 kitap okunmasının yanı sıra 1000 üniversite ve lise öğrencisine de günlük eğitimler verildi.

Erzurum merkezli olmak üzere, Türkiye'nin her yerinden katılımın gerçekleştiği program, kapsam ve uygulanışı itibarıyla Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.

Danışmanlığını Uluslararası Rabia Platformu Başkanı Cihangir İşbilir'in yaptığı akademinin birinci kademe eğitimleri çerçevesinde, katılımcılara dış politika, kültürel ve insani diplomasi ve jeopolitik gibi temel konuların yanı sıra basın takibi, harita okuma, sosyal medya okuryazarlığı, kamu diplomasisi, proje yazımı ve yönetimi gibi konularda eğitim verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında derslerini uzaktan eğitimle tamamlayan öğrenciler, 19 ülke ve bölge araştırma grubunun yönettiği bültenlerle, on binlerce kişiye ulaşan içerikler üreterek kamu diplomasisi faaliyeti de gerçekleştirdi.

Ulusal eğitim ve farkındalık oluşturulması hedeflenen akademinin yaz dönemi ikinci kademe çalışmalarında ise analiz ve raporlama çalışmaları, proje yönetimi, bölge araştırmaları, kamu diplomasisi ve gönüllülük eğitimlerine ağırlık verilecek.

Türkiye'nin her yerinden öğrencilerin olduğu ve beşinci yıl başvurularının bu ay başladığı Erzurum Diplomasi Akademisi'ne katılmak isteyen öğrenciler, "erzurumdiplomasi.org" adresinden başvuru yaparak alanında uzman kişilerden bu eğitimleri alabilecek.

Cihangir İşbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaya ilginin, her yıl arttığını söyledi.

Programın başka şehirlerde de modellendiğini belirten İşbilir, "Programımız kariyer ve farkındalık amaçlı sivil bir girişim olarak başlatıldı ve yüzlerce gencimiz bu çalışma ile ülkemize hizmet etmek için daha nitelikli hale geldi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, akademinin Erzurum merkezli bir düşünce kuruluşu olması yönünde projeyi himaye ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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