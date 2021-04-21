Son dakika haberleri! Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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Son dakika haberleri! Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Son dakika haberleri! Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Erzurum'un Horasan ilçesinde iki ayrı operasyonda çok sayıda bonzai maddesi ele geçirilirken, 6 şahıs gözaltına alındı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde iki ayrı operasyonda çok sayıda bonzai maddesi ele geçirilirken, 6 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca bölgede uyuşturucu madde kullanım ve satışını önlemek için yapılan operasyonlarda Horasan ilçesinde 2 ayrı olayda toplam 1.252 gram bonzai maddesi olarak değerlendirilen uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olaylarla ilgili 6 zanlı gözaltına alınırken, 1 şahsın yakalanması için de çalışmalara devam ediliyor.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak Horasan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken, 3 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - ERZURUM

Son dakika haberleri! Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Son dakika haberleri! Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Son dakika haberleri! Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Son dakika haberleri! Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Son dakika haberleri! Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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