Son dakika haberleri: Erzurum'da tüfekle rastgele ateş açarak kız çocuğunun ölümüne neden olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Erzurum'da pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açarak 13 yaşındaki Pınar Kaban'ın ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Erzurum'da pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açarak 13 yaşındaki Pınar Kaban'ın ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Yakutiye ilçesindeki Rabia Ana Mahallesi'nde önceki gün iftar sonrası tüfekle rastgele ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği Kaban'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Serdar D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Öte yandan Kaban'ın cenazesi, ailesi ve yakınlarınca gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç