Son dakika haberleri... Erzurum'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 gözaltı

Son dakika haberi: Erzurum'da düzenlenen operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgüt adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'da düzenlenen operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgüt adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, kent merkezi ile Karayazı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları, terör örgütü adına milis ve işbirlikçi olarak faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle 4 şüpheli yakalandı.

Adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök