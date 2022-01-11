Son dakika haberleri: Erzurum'da şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Erzurum'da şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Erzurum'da şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Erzurum'un Tortum ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 7 kişi yaralandı.

TORTUM, ERZURUM (AA) - Erzurum'un Tortum ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Uzunkavak Mahallesi'ndeki Zapzap mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 25 D 0189 plakalı minibüs şarampole devrildi.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.Ç (40), M.G (43), Y.G (6), F.Y (40), A.Ç (17), O.Y (58), G.Ç (52) ile K.Ç (19), 112 Acil Servis ekiplerince Uzundere ve Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

Uzundere İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ç (40) yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika haberleri: Erzurum'da şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Erzurum'da şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri

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