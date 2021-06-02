Son dakika haberleri | Erzurum'da kazada yaralanan genç 1 haftalık mücadelesini kaybetti
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Son dakika haberleri | Erzurum'da kazada yaralanan genç 1 haftalık mücadelesini kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Erzurum'da kazada yaralanan genç 1 haftalık mücadelesini kaybetti Erzurum'da bir hafta önce meydana gelen trafik kazasında park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Erzurum'da kazada yaralanan genç 1 haftalık mücadelesini kaybetti

ERZURUM - Erzurum'da bir hafta önce meydana gelen trafik kazasında park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılardan Fatih Karakaya tedavi gördüğü hastanede bir haftalık mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza 24 Mayıs 2021 tarihinde saat 22.15 sıralarında Aşkale ilçesi E-80 karayolunda meydana geldi. 25 FA 287 plakalı Fatih Karakaya idaresindeki otomobil, seyir halindeyken yol kenarında arızalanarak duran 24 AU 378 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyon şoförü K.A., o esnada arıza yapan kamyonunu kontrol etmek için arka tarafa geçtiği sırada otomobil sürücüsünün kendine doğru geldiğini görünce yol kenarına kendini atarak hayatını kurtarırken otomobilin kamyona çarpmasını engelleyemedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. O dakikadan itibaren araç içerisinde sıkışan Fatih Karakaya ve Buğra K. için zamana karşı mücadele başladı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat boyunca otomobil içerisinde sıkışan Fatih Karakaya ve Buğra K.'yi çıkarmak için yoğun mücadele verdi. Otomobilin belirli yerleri spiral ile kesilerek yaralılar güçlükle araçtan çıkartıldı.

Otomobilden çıkartılan 2 yaralı ve kamyon şoförü ambulanslarla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan kafatasında ciddi yaralanmalar bulunan Fatih Karakaya hastanedeki bir haftalık mücadelesini kaybederken arkadaşı Buğra K.'nın ise yoğun bakımda hayat mücadelesi devam ediyor. Hayatını kaybeden gencin cenazesi bugün Aşkale'de öğle namazına müteakip defin edilecek.

Kamyon şoförü K.A.'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri | Erzurum'da kazada yaralanan genç 1 haftalık mücadelesini kaybetti
Son dakika haberleri | Erzurum'da kazada yaralanan genç 1 haftalık mücadelesini kaybetti
Son dakika haberleri | Erzurum'da kazada yaralanan genç 1 haftalık mücadelesini kaybetti
Son dakika haberleri | Erzurum'da kazada yaralanan genç 1 haftalık mücadelesini kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik

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