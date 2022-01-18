Son dakika haberleri... Erzurum'da kahvede silahlı kavga: 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri... Erzurum'da kahvede silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haberleri... Erzurum'da kahvede silahlı kavga: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ERZURUM'un Horasan ilçesinde, kahvede çıkan silahlı kavgada, seken merminin isabet ettiği müşteri dahil 2 kişi yaralandı.

ERZURUM'un Horasan ilçesinde, kahvede çıkan silahlı kavgada, seken merminin isabet ettiği müşteri dahil 2 kişi yaralandı. Polis, tabancayla ateş açan Murat Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki kahvede meydana geldi. Murat Y., iddiaya göre, kahvede oturan Aytekin Kanar'ın yanına geldi ve ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Kavgaya dönüşen olayda Murat Y., Kanar'a doğru tabancayla ateş açtı. Bu sırada kahvedekiler, panikle dışarı koştu. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Kanar, ağır yaralandı. Seken mermiyle kahvedeki müşterilerden İbrahim P. de yaralandı. Çevredekiler, 2 yaralıyı araçla Horasan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki başka hastanelere sevk edildi. Kahvede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Murat Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika haberleri... Erzurum'da kahvede silahlı kavga: 2 yaralı

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Kazım Karabekir, Polis, Güncel, Haber

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