Son dakika haberleri! Erzurum'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yarın hizmete girecek
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Son dakika haberleri! Erzurum'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yarın hizmete girecek

16.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 16.01.2021 18:28
Son dakika haberleri! Erzurum'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yarın hizmete girecek

Son dakika haberler... Erzurum Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pandemi hastanesi olan Erzurum Şehir Hastanesi bünyesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin yarından itibaren hizmete gireceğini ifade etti.

Erzurum Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pandemi hastanesi olan Erzurum Şehir Hastanesi bünyesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin yarından itibaren hizmete gireceğini ifade etti.

Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir Nenehatun Kadın Doğum Hastanesinde verilen kadın hastalıkları ve doğum hizmetlerine pazar gününden itibaren Şehir Hastanesinde devam edileceğini belirtti.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıklarını Hastanesinin tüm birimleriyle hizmete hazır olduğunu bildiren Bedir, şunları kaydetti:

"Şehir Hastanesi B blokta Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak 17 Ocak Pazar günü 08.00 itibarıyla hasta kabulüne başlanacaktır. Hastanemiz 20 tek kişilik sancı ve doğum odası, 2 suda doğum ünitesi, 2 kendine özgü ameliyathane ve 90 yataklı son teknoloji ile donatılmış yeni doğan yoğun bakım servisiyle hizmete hazırdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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