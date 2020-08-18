Son dakika haberleri! Erzurum'da düğünden dönen çift kaza yaptı
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Son dakika haberleri! Erzurum'da düğünden dönen çift kaza yaptı

Son dakika haberi: Erzurum'un Dadaşkent ilçesinde düğünden dönen talihsiz çift kaza yaptı.

Son dakika haberleri! Erzurum'da düğünden dönen çift kaza yaptı
18.08.2020 09:16 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:36

Erzurum'un Dadaşkent ilçesinde düğünden dönen talihsiz çift kaza yaptı. Kaza sonucu yaralanan gelin 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza akşam saatlerinde Dadaşkent ilçesinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 25 FF 382 plakalı araç, 25 DJ 244 plakalı gelin ve damadın bulunduğu araca çarptı. Kaza sonucu araçlar ağır hasar aldı. Ölü olmayan kazada gelin yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Daha sonra sağlık ekipleri gelini sedyeyle ambulansa bindirerek Erzurum Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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