Son dakika haberleri! Erzurum'da birlikte ava çıktığı arkadaşının tüfeğinin ateş almasıyla yaralanan kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Erzurum'da birlikte ava çıktığı arkadaşının tüfeğinin ateş almasıyla yaralanan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Erzurum'da birlikte ava çıktığı arkadaşının tüfeğinin ateş almasıyla yaralanan kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Erzurum'da arkadaşıyla yasa dışı avlanmaya çıkan kişi, arkadaşının ateş alan tüfeğinden çıkan fişek saçmalarıyla yaralanarak hayatını kaybetti.

Erzurum'da arkadaşıyla yasa dışı avlanmaya çıkan kişi, arkadaşının ateş alan tüfeğinden çıkan fişek saçmalarıyla yaralanarak hayatını kaybetti.

Palandöken ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Güzelyurt Mahallesi'nde arkadaşıyla izinsiz avlanmaya giden S.M.K, iddiaya göre tüfeğinin kazara ateş alması sonucu beraberindeki M.İ'yi vurdu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.İ, yaşamını yitirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki tüfeğe el koyarak S.M.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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