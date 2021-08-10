Son dakika haberleri: Erzurum'da beş gün önce sele kapılarak kaybolan işçiyi bulma çalışmaları gece de sürdürüldü
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Son dakika haberleri: Erzurum'da beş gün önce sele kapılarak kaybolan işçiyi bulma çalışmaları gece de sürdürüldü

Son dakika haberleri: Erzurum'da beş gün önce sele kapılarak kaybolan işçiyi bulma çalışmaları gece de sürdürüldü
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Erzurum'un İspir ilçesinde beş gün önce tünelde sele kapılarak kaybolan işçiyi arama çalışmaları, ekiplerce gece saatlerinde de sürdürüldü.

Erzurum'un İspir ilçesinde beş gün önce tünelde sele kapılarak kaybolan işçiyi arama çalışmaları, ekiplerce gece saatlerinde de sürdürüldü.

???????Çamlıkaya Mahallesi'nde beş gün önce etkili olan ve sele dönüşen sağanakta, bölgede yapımı devam eden Hidroelektrik Santrali (HES) tünelinde çalışırken sele kapılan Mustafa Aksöyek'in (39) bulunması için ekipler aralıksız çalışıyor.

AFAD'a bağlı dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Büyükşehir Belediye itfaiyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) AFAD ekiplerinin aralıksız sürdürdüğü çalışmalarda, bir yandan dalgıç pompalarla su tahliyesi yapılırken, diğer yandan iş makineleriyle çamur boşaltıyor.

Şu ana kadar yakışık 280 metresi su ve balçıktan tamamen temizlenen, 4 metre yükseklik ve 400 metre uzunluğundaki tünelin etrafı, çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için havanın kararmasıyla projektörlerle aydınlatılıyor.

Arama kurtarma çalışmalarını takip eden İspir Kaymakamı Murat Acar, AA muhabirine, devletin tüm birimlerinin seferber edildiği arama çalışmalarının Aksöyek'i buluncaya kadar devam edeceğini aktardı.

Zaman zaman güvenlik tedbirlerini alarak tünelin içerisine girerek çalışmaları takip ettiğini belirten Acar, "Erzurum Valimiz Okay Memiş koordinesinde devletin bütün kurumları çalışmalarını sürdürüyor. Olayın meydana geldiği günden itibaren topyekun buradayız. 100'ün üzerinde personel 50'ye yakın iş makinesiyle 7/24 burada çalışıyoruz. Devletin tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşımızı bulup, burada çalışmaları sonlandırmak istiyoruz."

Acar, ekiplerin tünelde zor şartlarda arama çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Çalışmalarda yöre halkının da manevi desteğini aldıklarını söyleyen Acar, sözlerini şöyle tamamladı:

"İçeride çok sayıda çamur ve lığ diye tabir edilen sıvı çamur var. Bir yandan dalgıç pompalarla suyu ve diğer yandan çamuru tahliye etmeye çalışıyoruz. Tünel olduğu için özel aletler gerekiyor, dolayısıyla titizlikle çalışmalar yürütülüyor. Valimizin talimatları ve destekleri başta olmak üzere AFAD Müdürlüğümüz ve jandarma komutanlarımızın büyük destekleriyle ekiplere gerekli malzemeleri getiriyoruz. Çevre illerden kazı ve yükleyiciler yola çıktı, bölgeye gelecekler. Tünelin diğer tarafından da sondaj yaparak suyu tahliye etmek istiyoruz. İçerdeki vatandaşımıza bir an önce ulaşmak istiyoruz. Dalgıçlarımız bellerine kadar gelen çamurla mücadele veriyorlar. Onların da hayatlarını tehlikeye atmak istemiyoruz."

Öte yandan, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mesut Görgülü, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Engin Bodur'da bölgedeki arama çalışmalarını yakından takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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Son dakika haberleri: Erzurum'da beş gün önce sele kapılarak kaybolan işçiyi bulma çalışmaları gece de sürdürüldü - Haberler
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