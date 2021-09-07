Son dakika haberleri: Erzurum'da ayı saldırısına uğrayan kişi ambulans helikopterle hastaneye götürüldü
Son dakika haberi... Erzurum'un Tekman ilçesinde ayı saldırısında yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Erzurum'un Tekman ilçesinde ayı saldırısında yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Yalınca Mahallesi kırsalında dolaşan 42 yaşındaki İbrahim Karaçin'e aniden çalılıklar arasından çıkan ayı saldırdı.
Karaçin'i bacağından ağır yaralayan ayı, çevredekilerin bağırma sesiyle korkup bölgeden uzaklaştı.
Durumun 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans helikopter yönlendirildi.
Yaralı Karaçin, ilk müdahalenin ardından ambulans helikoptere alınarak Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer