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Son dakika haberleri: Erzurum'da apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA, İsmail Hakkı Demir - Güncel
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Son dakika haberleri: Erzurum'da apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzurum'da 6 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

YAKUTİYE, ERZURUM (AA) - Erzurum'da 6 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Merkez Yakutiye Terminal Mahallesi Kombina Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, apartman sakinlerini tahliye ederek yangına müdahalede bulundu.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın, hasara neden oldu.

AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel

Yakutiye, İtfaiye, Erzurum, Yangın, Güncel, Haber

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