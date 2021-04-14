Son dakika haberleri... Erzincan, Kars ve Ağrı'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Son dakika haber... Erzincan, Kars ve Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Erzincan, Kars ve Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Erzincan'da sıkı denetimler devam ediyor.

Ekipler, Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı'nda maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıyor.

Polis ekipleri ayrıca cadde ve sokaklarda kalabalık alanlardaki vatandaşları anonslarla uyardı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de fırın ve marketlerde ürün gramajı ve mamullerini denetledi.

Kars

Kars'ta ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında jandarma ve polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Kent merkezinde polis ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı Faikbey ve Kazım Karabekir caddelerinde uygulama yaptı. Ekipler iş yeri sahiplerini, HES kodu sorgulayarak müşteri almaları konusunda uyardı.

Ramazan ayı dolayısıyla fırınları denetleyen zabıta ekipleri de hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen 8 işletmeye ceza kesti.

Ağrı

Ağrı Valisi Osman Varol, Taşlıçay ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında iş yerlerini denetledi.

Kaymakam Murtaza Ersöz ve beraberindekilerle toplu yaşam alanlarını da denetleyen Varol, vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Varol, Kovid-19 ile mücadele kapsamında rehberlik edici uyarılarda bulunarak, kurallara uyma noktasında üst düzey hassasiyet beklediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir