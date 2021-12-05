Son dakika haberleri | Erzincan'daki otobüs kazasında ağır yaralanan yolcu hayatını kaybetti
Son dakika habere göre Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kazada ağır yaralanan, kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yolculardan Aydın Güney (42), 8 günlük yaşam mücadelesi sonrası tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Güney'in cenazesi otopsi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Ünal G'nin kullandığı 35 KLB 25 plakalı Bizim Iğdır firmasına ait yolcu otobüsünün, 28 Kasım'da Erzincan-Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Akarsu mevkisinde devrilmesi sonucu 1'i ağır 22 kişi yaralanmıştı.
AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri