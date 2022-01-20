Son dakika haberleri! Erzincan'da yolu kardan kapanan köydeki hastanın imdadına paletli ambulans yetişti
Son dakika haberlerine göre Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
REFAHİYE, ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Onurlu köyünde yaşayan 43 yaşındaki Gülbahar Sarak rahatsızlanınca, yakınlarının ihbarı üzerine yolu kardan kapalı bulunan köye paletli ambulans yönlendirildi.
Harekete geçen paletli ambulans, yoğun kar nedeniyle ilerleyemeyince sağlık ekipleri İl Özel İdaresi'nden destek istedi.
Bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucu paletli ambulansla köye ulaşan sağlıkçılar, Sarak'ı ilk müdahalenin ardından Refahiye Devlet Hastanesine kaldırdı.