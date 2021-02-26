Son dakika haberleri! Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.K, O.B. ve E.P. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, H.Ç'ye ise adli kontrol şartı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir