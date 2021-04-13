Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.

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Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.

Kaza, Erzincan- Erzurum kara yolu 18. kilometre Karakaya köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, idaresindeki 24 EF 913 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü Süleyman ile babası Cemal Kayhan yaralandı. İlk müdahaleleri kaza mahallinde yapılan yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 10:21:38. #1.15#
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