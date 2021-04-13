Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.
Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı
ERZİNCAN - Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.
Kaza, Erzincan- Erzurum kara yolu 18. kilometre Karakaya köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, idaresindeki 24 EF 913 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada, sürücü Süleyman ile babası Cemal Kayhan yaralandı. İlk müdahaleleri kaza mahallinde yapılan yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR