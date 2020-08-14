Son dakika haberleri | Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberleri | Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika gündem haberine göre Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

Son dakika haberleri | Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
14.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:35

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

Muhammet Abdullah Kızmaz (38) idaresindeki 41 HU 395 plakalı panelvan kamyonet D-100 kara yolunda Erzincan'dan Erzurum'a seyrederken devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Miraç (10), Nur Muhammet (7), Ali İhsan (11) ve Gülten Kızmaz (28) ağır yaralandı.

Tercan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gülten Kızmaz yolda hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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