Son dakika haberleri: Erzincan'da ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Erzincan'da ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberleri: Erzincan'da ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Erzincan'da, hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da, hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Nevzat Çay'ın kullandığı 36 AAK 721 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Yeniköy mevkisinde yolun sağındaki bariyerlere çarptı.

Kazada 19 yaşındaki Murat Çay olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Murat Çay'ın cenazesi cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları inceleme sonrası otopsi işlemleri için Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

200 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki dede, babaanne ve torun yaşamını yitirdi
200 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki dede, babaanne ve torun yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Serdar Ortaç Merve Boluğur Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: Erzincan'da ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 22:56:32. #1.15#

title