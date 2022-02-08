Son dakika haberleri... Erzincan'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hastanede tedavi altına alındı.

Yanlızbağ beldesinde ikamet eden Temel S. (72) ve eşi Esengül S. (70), aniden rahatsızlanmaları üzerine telefonla komşularından yardım istedi.

Eve gelen komşuları evde ağır bir koku olduğunu fark edince çifti dışarı çıkardı. Komşuların ihbarıyla eve gelen 112 Acil Servis ekibi, çifti Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.