Son dakika haberleri! Erzincan'da sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı olacak
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Son dakika haberleri! Erzincan'da sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı olacak

27.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:20
Son dakika haberleri! Erzincan'da sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı olacak

Son dakika haberleri... Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sinema salonları için alınan kapatma kararı 1 Nisan 2021'e uzatıldı.

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sinema salonları için alınan kapatma kararı 1 Nisan 2021'e uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Mehmet Makas başkanlığında koronavirüsle mücadele kapsamında toplandığı belirtildi.

Sinema salonlarının açılmasının 1 Nisan 2021'e kadar uzatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelinen aşamada İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 24.02.2021 tarihli ve 3135 sayılı Genelgeleri ile gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı Valiliğimize bildirildiğinden, ilimiz genelinde sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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