Son dakika haberleri: Erzincan'da sel anı kameralara yansıdı Son dakika haberleri... Erzincan'da sağanak sonrası Kurt Deresi'nden gelen sel kameralara yansıdı.

Erzincan'da sağanak sonrası Kurt Deresi'nden gelen sel kameralara yansıdı.

Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresi taştı. Derenin üzerinde bulunan köy yolunun sular altında kalması sonucu Günebakan ve Çadırtepe köyleri ile Üzümlü ilçesine giden yol ulaşıma kapandı.

Dereden gelen sel anı vatandaşlar tarafından görüntülendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA