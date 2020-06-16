Son dakika haberleri... Erzincan'da otomobiller çarpıştı: 10 yaralı
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Son dakika haberleri... Erzincan'da otomobiller çarpıştı: 10 yaralı

Son dakika haberi: ERZİNCAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, başka otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.

Son dakika haberleri... Erzincan'da otomobiller çarpıştı: 10 yaralı
16.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:52

ERZİNCAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, başka otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır 10 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Üzümlü ilçesi Bayırbağ köyü kavşağında meydana geldi. Erzurum yönünden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BA 9408 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi bilinmeyen 24 AAL 017 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrildi. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 10 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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