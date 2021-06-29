Son dakika haberleri... Erzincan'da motosiklet çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... Erzincan'da motosiklet çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Erzincan'da motosiklet çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Erzincan'da motosiklet çaldığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Erzincan'da motosiklet çaldığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde M.G'ye ait motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, hırsızlık zanlısı R.A'yı (23) gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlı hakkında çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve bir hafta önce de inşaatlardan kablo hırsızlığı yaptığı sırada polis ekiplerince yakalandığı belirlendi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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