Son dakika haberleri | Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 34 kişiye para cezası kesildi
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Son dakika haberleri | Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 34 kişiye para cezası kesildi

Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 34 kişiye para cezası kesildi

Son dakika haberi... Erzincan'da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 34 kişiye para cezası uygulandı.

Erzincan'da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 34 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu kent genelinde denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, kentin işlek yerlerinden Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelindeki park, otobüs durağı, lokanta, cami ve çay bahçesi gibi alanları denetledi.

Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske takma kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplan 34 kişiye para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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