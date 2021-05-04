Koruma altındaki Ekşisu Sazlık Alanı'nda yangın çıktı
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Koruma altındaki Ekşisu Sazlık Alanı'nda yangın çıktı

Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da birçok kuş ve bitki türünü barındıran Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası'nda yangın meydana geldi.

Erzincan'da birçok kuş ve bitki türünü barındıran Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası'nda yangın meydana geldi.

Şehir merkezine 15 kilometre uzaklıktaki alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yaklaşık 10 dönümlük alana yayıldı.

İtfaiye ekipleri, arazinin bataklık ve engebeli olması nedeniyle yangın bölgesine giremiyor.

8 bin 736 hektar alana sahip Ekşisu Sazlıkları 2 çift yaşamlı, 7 memeli ve 5 sürüngen cinsi hayvanın yanı sıra 100 üzerinde kuş ile endemik türler de dahil 258 bitki çeşidini barındırıyor.

Yangın, AA ekibince drone ile görüntülendi.

İtfaiye görevlilerinin yangına müdahale etmek için girişimleri sürüyor.

Koruma altındaki Ekşisu Sazlık Alanı'nda yangın çıktı
Koruma altındaki Ekşisu Sazlık Alanı'nda yangın çıktı
Koruma altındaki Ekşisu Sazlık Alanı'nda yangın çıktı
Koruma altındaki Ekşisu Sazlık Alanı'nda yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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