Son dakika haberleri | Erzincan'da kaza: 2 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberleri | Erzincan'da kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberine göre Erzincan'da kaza: 2 ölü, 4 yaralıERZİNCAN'da otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza da 2 kişi hayatını kaybederken biri bebek 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

21.08.2020 09:30 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:35

Erzincan'da kaza: 2 ölü, 4 yaralı

ERZİNCAN'da otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza da 2 kişi hayatını kaybederken biri bebek 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 06: 30 sıralarında Erzincan- Sivas Karayolu'nun 38'inci kilometresi Sakaltutan Mevki'nde meydana geldi. Sivas'dan Erzincan istikametine giden Gürbüz Yolcu yönetimindeki 45 EV 504 plakalı otomobil İlkin Çevik yönetimindeki 76 DK 440 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Neslihan Polat ve İsmet Yolcu yaşamını yitirirken, Hülya Yolcu, Gürbüz Yolcu, Hakan Polat ve Elif Ecrin Polat isimli bebek yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Ambulansları ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Neslihan Polat ve İsmet Yolcu'nun cansız bedenleri bulundukları yerden AFAD ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberleri | Erzincan'da kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kaynak: DHA

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