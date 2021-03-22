Erzincan'da Güney Afrika -Brezilya varyantı şüphesi

Erzincan'da Güney Afrika -Brezilya varyantı şüphesi Merkeze bağlı Oğlaktepe köyünde Güney Afrika -Brezilya varyantı şüphesiyle pozitif vakaların ikamet ettiği binalar karantinaya alınacak Doğu'da Covid-19 vaka oranının en çok yükseldiği illerden olan Erzincan'da yeni tedbirler alındı...

Erzincan'da Güney Afrika -Brezilya varyantı şüphesi

Merkeze bağlı Oğlaktepe köyünde Güney Afrika -Brezilya varyantı şüphesiyle pozitif vakaların ikamet ettiği binalar karantinaya alınacak

Doğu'da Covid-19 vaka oranının en çok yükseldiği illerden olan Erzincan'da yeni tedbirler alındı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Merkez ilçesi Oğlaktepe köyünde Güney Afrika-Brezilya varyantı şüphesi ile izole edilen pozitif vakaların ikamet ettiği binaların, kişilerin PCR numuneleri negatif saptanıncaya kadar karantina altına alınmasına karar verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık olarak açıkladığı vaka oranı tablosuna göre Doğu'da korona virüs (Covid-19) vaka oranı en çok artan iller arasında yer alan Erzincan'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesi gereğince tedbirler kapsamında yeni kararlar alındı.

Gece saatlerinde yayımlanan kararlar arasında, Erzincan'ın Merkez ilçesi Oğlaktepe köyünde Güney Afrika -Brezilya varyantı şüphesi ile izole edilen pozitif vakaların ikamet ettiği binaların, kişilerin PCR numuneleri negatif saptanıncaya kadar karantina altına alınacağı kaydedildi.

Diğer alınan kararlar ise şöyle sıralandı:

"1- Alakart servis yapan restorant, lokanta, cafe vb. servis yapılan tüm işletmelerin müşteri kabulünü 18: 30 itibari ile sonlandırmalarına, saat 19: 00'a kadar tüm müşterilerin tahliyesini sağlayacak şekilde tedbirlerin alınmasına, bu işletmelerde saat 23: 00'dan sonra müşterilerden paket servis talebi alınmaması.

2. Restorant, lokanta, cafe vb. servis yapılan tüm işletmelerde müşterilerin yoğun olduğu saatlerde denetimlerin arttırılması ve HES kodu sorgulaması uygulamasının denetlenmesine, ayrıca bu işletmelerde hazır su kullanımına geçilmesine, çay kahve ikramlarının kaldırılmasına, tüm bardakların sürahilerin ve masalarda bulunan tüm tuzluk-baharatlıkların kaldırılmasına, tek kullanımlık tuzluk-baharatlık ve bardak kullanımına geçilmesine.

3. Perakende işyerlerinde vatandaşlarımızın toplu olarak bir araya gelmelerine ve kalabalıklara sebep olacağı için tüm kampanyalarının pandemi sonrasına ertelenmesine.

4. Buğday Pazarı yanında Pazartesi günü faaliyet gösteren halk arasında Bit Pazarı olarak bilinen ikinci el eşya pazarının ikinci bir emre kadar faaliyetinin durdurulmasına.

5. Dörtyolda aşı için stand, çadır vb. kurularak halkımıza aşının önemi ve temizlik-maske-mesafe kurallarının uygulanması ile virüsü yenebileceğimiz hususlarında afiş broşür vb. tüm iletişim yollarıyla ulaşılarak gerekli bilgilendirmelerin ilgili tüm kurumlarca yapılmasına.

6. Pazar yerlerinde, mahallelerimizde ve tüm işlek cadde ve sokaklarda daha önceki Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararlarında belirlenen kurallar çerçevesinde denetimlerin arttırılmasına, özellikle Dörtyol ve ana caddelerde bulunabilecek en fazla kişi sayısının aşılmaması için bariyerleme dahil tüm tedbirlerin alınmasına, belediye ve il emniyet müdürlüğü birimlerince gerekli tüm denetim ve takibin aksatılmadan yapılmasına.

7. Belediye, cami ve cemevi anons sistemlerinden ilimiz genelinde yakın akrabalar hariç yüz yüze taziyelerin yasaklandığı, baş sağlığı dileklerinin telefonla yapılması gerektiği hakkında vatandaşlarımıza gerekli duyuruların yapılmasına.

8. Kahvehane, kıraathane, çayocağı ve kafe vb. gibi tüm işletmelerde kağıt bardak kullanımının özendirilmesine, açık su ve limon kullanımının kaldırılmasına.

9. Aynı apartmandaki dairelerin yüzde 20'den fazlasında pozitif vaka görülmesi durumunda apartman karantinası uygulanmasına.

10. Tüm okullarda öğretmenler odasının kapatılmasına.

11. Güney Afrika- Brezilya varyantı şüphesi ile izole edilen pozitif vakaların izolasyonlarının kolluk birimleri tarafından denetlenmesine, pozitif vakaların numune sonuçları negatif saptanıncaya kadar ikamet ettikleri binaların karantinaya alınmasına.

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının da ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

Öte yandan Erzincan merkeze bağlı Günebakan köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında 13 Mart 2021 tarihi itibari ile 10 gün süre ile giriş-çıkışlarına yasaklama getirilerek karantina altına alınmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA