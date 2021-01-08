Son dakika haberleri... Erzincan Belediyesinin itfaiye ekipleri 2020 yılında 2 bin 62 olaya müdahale etti
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Son dakika haberleri... Erzincan Belediyesinin itfaiye ekipleri 2020 yılında 2 bin 62 olaya müdahale etti

08.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:54
Son dakika haberleri... Erzincan Belediyesinin itfaiye ekipleri 2020 yılında 2 bin 62 olaya müdahale etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 2020 yılında 2 bin 62 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 2020 yılında 2 bin 62 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte görevli itfaiye ekiplerinin yüzlerce olaya kısa süre içerisinde ulaştığı belirtildi.

Geçen yıl 418 yangının meydana geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçen yılki yangınlardan 39'u konut ve apartmanlarda gerçekleşirken, 17 işyeri yangını, 49 motorlu araç yangını, 5 ticari depo yangını, 1 endüstri tesis yangını, 31 trafo, baca ve çatı yangını, 2 ahır yangını, 21 odun, kömür saman deposu yangını, 3 orman yangını, 1 ekili tarım arazisi yangını, 230 harabe ot çöp arazi yangını ve 19 anız yangını meydana geldi. Yangın müdahalelerinin yanı sıra 1644 su baskını tahliyesi, baca temizleme, kapı ve yol açma, hayvan kurtarma ile alan yıkama gibi alanlarda çalışma yürütüldü."

Açıklamada, ayrıca ekiplerin 15 kurum ve iş yerindeki 151 kişiye yönelik yangın tatbikatı ve eğitimi verdiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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