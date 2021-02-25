Son dakika haberleri... Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan'ın istifası için bildiri imzaladı
25.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:38
Edinilen son dakika haberine göre Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.
Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.
Ermenistan'daki yerel medyada çıkan haberlere göre, Genelkurmay Başkanı dahil bütün üst düzey komutanlar, Paşinyan'ın istifası için bildiri imzaladı.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu