Son dakika haberleri... Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan'ın istifası için bildiri imzaladı

Edinilen son dakika haberine göre Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.