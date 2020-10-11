Son dakika! Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gence kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu enkaz...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gence kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu enkaz...

11.10.2020 11:57 | Son Güncelleme: 11.10.2020 12:01
Son dakika! Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gence kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu enkaz...

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gence kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu enkaz altında kalan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gence kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu enkaz altında kalan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Yetkililer saldırıda 16'sı kadın, 6'sı çocuk 34 kişinin yaralandığını bildirirken, füze atılan bölgede 10'dan fazla bina ve 100'den fazla yapı hasar gördü. - GENCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Vitor Hugo Gökhan Töre Eddie Newton Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Ekim İzmir Hatay Belen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gence kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu enkaz... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 12:01:38. #1.14#
title