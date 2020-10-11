Son dakika! Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gence kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu enkaz...

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gence kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu enkaz altında kalan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.