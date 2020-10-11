Son dakika! Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gence kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu enkaz...
11.10.2020 11:57 | Son Güncelleme: 11.10.2020 12:01
Son dakika 3. sayfa haberine göre Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gence kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu enkaz altında kalan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.
Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gence kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu enkaz altında kalan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Yetkililer saldırıda 16'sı kadın, 6'sı çocuk 34 kişinin yaralandığını bildirirken, füze atılan bölgede 10'dan fazla bina ve 100'den fazla yapı hasar gördü. - GENCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı