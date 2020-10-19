Son dakika haberleri | Ermenistan'dan PKK taktiği: Mevzilere manken yerleştirdiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Ermenistan'dan PKK taktiği: Mevzilere manken yerleştirdiler

19.10.2020 16:33 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:42
Son dakika haberleri | Ermenistan'dan PKK taktiği: Mevzilere manken yerleştirdiler

Son dakika habere göre Azerbaycan ordusunun envanterine kattığı Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusu, terör örgütü PKK taktiğine başladı.

Azerbaycan ordusunun envanterine kattığı Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusu, terör örgütü PKK taktiğine başladı. Ermeni güçleri hedef şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başladı.

Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. Azerbaycan ordusunun envanterine kattığı Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusu, terör örgütü PKK taktiğine başladı. Ermeni güçleri, hedef şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başladı.

MEVZİLERE CANSIZ MANKEN YERLEŞTİRİYORLAR

Cephede ağır kayıplar veren ve mevzilerden kaçan Ermenistan'ın asker bulmakta zorlandığı gözler önüne serildi.  Ermeni güçleri SİHA'ları şaşırtabilmek çareyi mevzilere cansız mankenler yerleştirmekte buldu. Ermenistan ordusunun taktiği terör örgütü PKK'nın taktiğini akıllara getirdi.


- Azerbaycan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Bülent Turan Mustafa Şentop Mustafa Akıncı Devlet Bahçeli
Magazin Hazal Kaya Yekta Kopan Yavuz Bingöl Erdem Tepegöz
Spor Tisserand Ozan Kabak Metin Oktay Serdar Aziz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kıbrıs Göztepe Gaziantep Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Ermenistan'dan PKK taktiği: Mevzilere manken yerleştirdiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 16:42:33. #1.15#
title