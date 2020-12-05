Son dakika haberleri... Ermenistan'da, Başbakan Paşinyan'ın istifasını isteyenlerin gösterileri sürüyor
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Son dakika haberleri... Ermenistan'da, Başbakan Paşinyan'ın istifasını isteyenlerin gösterileri sürüyor

05.12.2020 21:19 | Son Güncelleme: 05.12.2020 21:22
Son dakika haberleri... Ermenistan'da, Başbakan Paşinyan'ın istifasını isteyenlerin gösterileri sürüyor

Edinilen son dakika haberine göre Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenlerin gösterileri devam ediyor.

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenlerin gösterileri devam ediyor. Muhalefet partileri ise Paşinyan'a 8 Aralık'a kadar istifa etmesi için ültimatom verdi.

Başkent Erivan'da protestocular, Paşinyan'ın, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından başlayan gösterilerine bugün de devam etti.

Şehir merkezindeki Özgürlük Meydanı'nda bir araya gelen binlerce protestocu, Paşinyan'ı istifaya çağırdı.

Ülkedeki muhalefet partilerinin temsilcileri de Paşinyan'ın 8 Aralık'a kadar istifa etmesi gerektiği, aksi takdirde ülkede "sivil itaatsizlik" eylemlerinin başlayacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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