Son dakika haberleri! Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastanelik oldu
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Son dakika haberleri! Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastanelik oldu

12.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:40
Son dakika haberleri! Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastanelik oldu

Son dakika haberleri... Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan hastanelik oldu. Rus medyasında yer alan haberlere göre, Sarkisyan kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Sarkisyan'ın sağlık durumuna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

Koronaya yakalanmıştı

Sarkisyan'ın, 3 Ocak'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da ayağından ameliyat olduktan sonra korona virüse yakalandığı açıklanmıştı. Hastalığı ağır geçirdiği ifade edilen Sarkisyan, durumunun ağırlaşması nedeniyle Londra'da hastanede tedavi görerek sağlığına kavuşmuştu. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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