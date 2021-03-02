Son dakika haberleri | Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, genelkurmay başkanının görevden alınmasına ilişkin kararnameyi yine imzalamadı

Son dakika haber... Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almasına ilişkin kararnameyi ikinci kez geri gönderdi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almasına ilişkin kararnameyi ikinci kez geri gönderdi.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ın görevden alınması yönündeki kararla oluşan siyasi krizin çözülmesi gerektiği bildirildi.

Cumhurbaşkanının, bu bağlamda Başbakan Paşinyan, Gasparyan ve Silahlı Kuvvetler komutanlarıyla görüştüğü belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı, kararname tasarısını imzalamama kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Sarkisyan'ın konuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesine başvuracağı kaydedilen açıklamada, "Olası yasa boşluğu göz ardı edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ülkedeki hukukçulara göre, başbakanın onayladığı kararname, yasalar gereği 3 gün geçmesinin ardından otomatik olarak devreye girebilir.

Bu çerçevede Gasparyan'ın 4 Mart'ta görevi bırakması bekleniyor.

Paşinyan'ın istifası için muhtıra

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'ın Gasparyan'ı görevden almasına ilişkin kararnameyi geri göndermişti.

Başbakan Paşinyan da aynı kararnameyi Cumhurbaşkanlığına tekrar sunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu