Son dakika haberleri! Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rus lider Putin ile telefonda görüştü
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Son dakika haberleri! Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rus lider Putin ile telefonda görüştü

25.02.2021 20:15 | Son Güncelleme: 25.02.2021 20:19
Son dakika haberleri! Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rus lider Putin ile telefonda görüştü

Son dakika haberler: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun hükümete istifa çağrısı yapmasının ardından düzenlediği miting sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putini le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun hükümete istifa çağrısı yapmasının ardından düzenlediği miting sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putini le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Putin'den Ermenistan'daki krize yönelik yaptığı açıklamalarda, krizinin yasal çerçeveye uygun şekilde çözülmesine yönelik ifadeler kullanması talebinde bulundu. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, yapılan telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermenistan'daki durum tartışıldı. Putin, Ermenistan'da düzeni ve sakinliği korumaktan yana konuştu ve durumun yasa çerçevesinde çözülmesini istedi. Rus lider, taraflardan sağduyu çağrısında bulundu" dedi.

ORDUDAN PAŞİNYAN'A MUHTIRA

Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istedi. Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyledi, Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıkladı.Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.Bildiride, Paşinyan hükümetinin kritik ve yeterli kararlar alamayacağı, bunlara haiz olmadığı ifade edildi. Paşinyan, başkent Erivan'da destekçileriyle birlikte yürüdü.Muhalefetteki Müreffeh Ermenistan Partisi'nden yapılan açıklamada, "Nikol Paşinyan'ı ülkeyi iç savaşa götürmemeye ve kan dökülmesini önlemeye çağırıyoruz. Paşinyan'ın kargaşadan kaçınmak için son bir şansı var." denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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