Son dakika haberleri... Ermenistan Başbakanı Paşinyan, orduya karşı taraftarlarından destek istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Ermenistan Başbakanı Paşinyan, orduya karşı taraftarlarından destek istedi

25.02.2021 14:52 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:57

Son dakika haberi... Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, orduya karşı taraftarlarına destek çağrısında bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, orduya karşı taraftarlarına destek çağrısında bulundu.

Paşinyan, Ermenistan ordusunun kendisine yönelik istifa çağrısının ardından Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuştu.

Halkın sivil gücünün korunmasının şu anda en önemli konu olduğunu vurgulayan Paşinyan, yaşananları "askeri darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Konuşmasında, destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, "Hepinizi Cumhuriyet Meydanı'na ne yapacağımız hakkında konuşmaya, bir dizi acil meseleyi ele almaya davet ediyorum." dedi.

Paşinyan, "Her şeyden önce, barışçıl bir sivil meclisin katılımcısı olarak Cumhuriyet Meydanı'nda sükunet çağrısı yapmak istiyorum, kesin ve sert bir eylemde bulunmak istemiyorum." ifadesini kullandı.

Askerleri Ermenistan Cumhuriyeti'nde savunma görevlerini yerine getirmeye devam etmeye çağırmak istediğini belirten Paşinyan, her şeyin kontrol altında olmasını istediğini kaydetti.

Paşinyan, Silahlı Kuvvetlerin ve ordunun siyasete girmesinin ve siyasi değerlendirmelerde bulunmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek "Tüm askerlerimizden bahsetmiyoruz, çoğu sadece üstlerinin emirlerini yerine getirdi." dedi.

Olanların tüm sorumluluğunu üstlendiğini ifade eden Paşinyan, "Tüm soruları kendim cevaplamaya çalıştım. Maalesef, bazı yüksek rütbeli askeri yetkililerimize soru sormaktan kaçınamayacağımız bir aşamaya geldik. Ancak bazı değerli generallerimiz, bizlerin, halkın, sivil otoritelerin, hükümetin birkaç olay hakkında soru sormasından hoşlanmıyor." dedi.

Bu durumun aşılacağına dair umutlu olduğunu ifade eden Paşinyan, yakında Silahlı Kuvvetler Başkan Yardımcılarının atanacağını söyledi.

Son dakika haberleri... Ermenistan Başbakanı Paşinyan, orduya karşı taraftarlarından destek istedi
Son dakika haberleri... Ermenistan Başbakanı Paşinyan, orduya karşı taraftarlarından destek istedi
Son dakika haberleri... Ermenistan Başbakanı Paşinyan, orduya karşı taraftarlarından destek istedi
Son dakika haberleri... Ermenistan Başbakanı Paşinyan, orduya karşı taraftarlarından destek istedi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Ermenistan Başbakanı Paşinyan, orduya karşı taraftarlarından destek istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 14:57:50. #1.14#
title