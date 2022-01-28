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Son dakika haberleri | Ermenistan askerleri, Tovuz'da Azerbaycan askerlerine ateş açtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Ermenistan askerleri, Tovuz'da Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Tovuz'da Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığını uyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Tovuz'da Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığını uyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün TSİ 20.58'den itibaren Tovuzgala ilindeki Çınarlı köyünde bulunan Ermenistan askerleri tarafından Tovuz ilinin Kohanebi köyünde konuşlanan Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açıldığını bildirdi. Ermenistan askerleri tarafından açılan ateşe, Azerbaycan askerinin karşı misillemede bulunduğu açıklanırken herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı aktarıldı.

Bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu ve gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ermenistan, Azerbaycan, 3. Sayfa, Haber

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