Son dakika haberleri: Ermenistan askerleri sınırda Azerbaycan askerlerine ateş açtı
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Son dakika haberleri: Ermenistan askerleri sınırda Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Son dakika haberleri: Ermenistan askerleri sınırda Azerbaycan askerlerine ateş açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Ermenistan askerlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırında Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan askerlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırında Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan birliklerinin 26 Ağustos günü saat 22.20'de Şemşeddin ilinin Çinarlı mevzilerinden Tovuz'un Kohanebi köyü istikametindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, misillemede bulunulduğu, Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanan olmadığı belirtilerek, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu kaydedildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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