Son dakika haber... Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Son dakika haberleri: Ermenistan askerlerinin Nahçıvan'da Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan askerlerinin Nahçıvan'da Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 16 Ağustos yerel saatle 09.30'da Azerbaycan-Ermenistan sınırının bulunduğu Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilinin Heyderabad yerleşkesindeki Azerbaycan mevzilerinin, Ermeni askerleri tarafından ateş altına alındığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayda Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanan olmadığı ve bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı