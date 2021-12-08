Son dakika haberleri: Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Haberler
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Son dakika haberleri: Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Son dakika haberleri: Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Ermenistan askerlerinin Kelbecer'de bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki Ermenistan askerlerinin Kelbecer'de bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 14.35'den 15.30'a kadar Basarkeçer ilinin Yukarı Şorca mevzilerindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer iline bağlı Zeylik yerleşim birimi istikametindeki Azerbaycan ordusu mevzilerini sebepsizce yoğun ateş altına aldığı duyuruldu.

Azerbaycan birliklerince karşı tarafın susturulması için misillemede bulunulduğu kaydedilen açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında can kaybı olmadığı ve durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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