Son dakika haberleri... Ermenistan askerleri Kelbecer'de Azerbaycan askerlerine ateş açtı
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Son dakika haberleri... Ermenistan askerleri Kelbecer'de Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Son dakika haberleri... Ermenistan askerleri Kelbecer'de Azerbaycan askerlerine ateş açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Ermenistan askerlerinin ateşkesi ihlal ederek Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan askerlerinin ateşkesi ihlal ederek Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 26 Haziran yerel saatle 14.50, 27 Haziran 03.00 saatleri arasında Kelbecer bölgesi Zeylik ve İmambinesi köyleri istikametinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin, Vardenis bölgesinin Yukarı Şorca yerleşim bölgesindeki Ermenistan askerleri tarafından düzenli olarak ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralananın olmadığı, durumun stabil ve Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu belirtildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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