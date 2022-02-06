Son dakika haberleri! Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan ordusuna ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni silahlı grupların 6 Şubat'ın ilk saatlerinde Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtığını belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasadışı Ermeni silahlı grup üyeleri, 6 Şubat günü saat 00: 23-02: 12 arasında Terter bölgesinin Gapanlı köyü yönünde Azerbaycan Ordusunun mevzilerine ateş açtı" denildi. Azerbaycan ordusunun saldırıya yanıt verdiği ve sivil ya da askeri birliklerden can kaybı veya yaralanma olmadığı ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı - Dünya