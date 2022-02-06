Son dakika haberleri! Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan ordusuna ateş açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan ordusuna ateş açtı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan ordusuna ateş açtı

Son dakika gelişmesine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni silahlı grupların 6 Şubat'ın ilk saatlerinde Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtığını belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni silahlı grupların 6 Şubat'ın ilk saatlerinde Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtığını belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasadışı Ermeni silahlı grup üyeleri, 6 Şubat günü saat 00: 23-02: 12 arasında Terter bölgesinin Gapanlı köyü yönünde Azerbaycan Ordusunun mevzilerine ateş açtı" denildi. Azerbaycan ordusunun saldırıya yanıt verdiği ve sivil ya da askeri birliklerden can kaybı veya yaralanma olmadığı ifade edildi.


Demirören Haber Ajansı - Dünya

Azerbaycan, Ermeni, Rus, Dünya, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title