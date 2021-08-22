Son dakika haberleri: Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan askerlerine ateş açtı
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Son dakika haberleri: Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Son dakika haberleri: Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan askerlerine ateş açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerde yasa dışı olarak konuşlanan Ermeni silahlı grupların Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerde yasa dışı olarak konuşlanan Ermeni silahlı grupların Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı konuşlanan Ermeni silahlı gruplar tarafından, 21 Ağustos yerel saatle 23.40'dan 22 Ağustos 00.40'a kadar Ağdam ilinin Muğanlı, Hocalı ilinin Sığnah ve Hocavend ilinin Tağacard yerleşkelerindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ermenilere yanıt ateşiyle karşılık verildiği, Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı ve durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu ifade edildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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