Son dakika haberleri! Ermeni askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
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Son dakika haberleri! Ermeni askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Son dakika haberleri! Ermeni askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ermenistan askerlerinin Nahçıvan'da Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan askerlerinin Nahçıvan'da Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 Ağustos yerel saatle 03.45 civarında Azerbaycan-Ermenistan sınırının bulunduğu ve Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek iline bağlı Heyderabad yerleşkesindeki Azerbaycan mevzilerinin, Ermeni askerleri tarafından ateş altına alındığı aktarıldı. Ermenistan mevzilerine karşı ateş açıldığı, Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. Bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu belirtildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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