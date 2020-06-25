Son dakika haberleri: Erkenci şeftali hasadı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Erkenci şeftali hasadı başladı

Son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde, erkenci şeftalinin hasadı başladı.

25.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:47

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, erkenci şeftalinin hasadı başladı.

İnegöl'e bağlı Kırsal İsaören, Dipsizgöl, Edebey, Çeltikçi, Deydinler mahallelerinde üreticiler, erkenci şeftalinin hasadını yapıyor.

Bölgede en çok şeftalinin üretildiği İsaören'de çiftçileri ziyaret eden İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, geçen yıllara göre bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu söyledi.

İsaören ve çevre köylerinde, çiftçilerin 1-2 gündür şeftali hasadını gerçekleştirdiğini belirten Ulu, "Bu yıl, diğer yıllara oranla şeftali hasadı rekolte ve tonaj bazında gayet güzel. Doğal afetlerden de şu ana kadar Allah'a çok şükür herhangi bir sıkıntımız olmadı. İnşallah da hasat sonuna kadar da olmaz." dedi.

Ulu, hasadı yapılan şeftalilerin büyük bölümünün Rusya'ya ihraç edileceğini vurgulayarak, "Bu yıl ihracat konusunda beklentilerimiz var. Özellikle şu an yetişen ürünlerimiz, rekolte ve aroma bakımından gayet güzel. Daha önceki yıllarda çoğunluk Rusya, Irak ve bir kısmı da Suriye'ye gitmişti. Bunun akabinde de bazen Almanya'ya gönderdiğimiz oldu. İngiltere'ye gönderdiğimiz zamanlar oldu. Bu yıl beklentimiz çoğunlukla Rusya. Çünkü Rusya bizim için daha farklı. Karadeniz Bölgesi'nden gelen tüccar arkadaşlarımız Rusya'ya ulaşmaları kolay. Bu nedenle Rusya ihracatımızda ilk sırada diyebiliriz." diye konuştu.

Bu yıl 15 bin ton civarında ürün beklediklerini aktaran Ulu, "Her sene belirli tonajlarımız var. Bu yıl da hasadımızdan yaklaşık olarak 15 bin ton civarında ürün beklemekteyiz. Ayrıca, bizim bu bölgede yetişen şeftalinin, diğer bölgelerde yetişen şeftaliden raf ömrü daha fazla." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Erkenci şeftali hasadı başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı Haber
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi Haber
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğu İbrahim Üzülmez'e emanet
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğu İbrahim Üzülmez'e emanet
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu
İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu
200 milyonla kayıplara karışan 3 kuyumcudan biri teslim oldu
200 milyonla kayıplara karışan 3 kuyumcudan biri teslim oldu
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış
Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi
Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15,8 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15,8 milyar lira arttı
2 aylık kuzunun sahibiyle arasındaki bağ, görenleri gülümsetiyor
2 aylık kuzunun sahibiyle arasındaki bağ, görenleri gülümsetiyor
Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık
Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı' iddialarına yanıt
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Hulusi Akar Bülent Turan Halife Hafter Mustafa Şentop
Magazin Demet Özdemir Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Serdar Aziz Alper Ulusoy Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Kadın Türk Lirası Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Erkenci şeftali hasadı başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 17:49:15. #1.14#
title